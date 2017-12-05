Американская компания по управлению активами увеличила долю в «Магните» до 6,99%

До сделки на долю Dodge & Cox приходилось 4 млн 329 тыс. 385 акций, после — 6 млн 610 тыс. 285 акций.

Американская компания по управлению активами Dodge & Cox увеличила долю в ретейлере «Магнит» с 4,58% до 6,99%. Dodge & Cox приобрела акции через несколько фондов, расположенных в США и Ирландии.

На закрытии торгов на Московской бирже 4 декабря акции «Магнита» стоили 6 тыс. 370 рублей за бумагу. Сейчас стоимость акций ретейлера снижается на 0,89%, до 6 тыс. 313 рублей за бумагу, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Магнит» в ноябре продал акции компании на 43,91 млрд рублей. Вырученные от продаж средства планируют направить финансирование программы капиталовложений, предусматривающей расширение торговой сети, реновацию магазинов и программу вертикальной интеграции бизнеса.

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