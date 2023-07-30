Президент Украины Владимир Зеленский вновь перешел в контрнаступление против ВСУ, так как Запад готов завершить конфликт не на условиях киевского режима. Об этом сообщил бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер, пишет РИА Новости. Об этом мы поговорим отдельно. Мы готовим их к неизбежному завершению этого конфликта, а не на условиях Украины. Именно поэтому украинцы упорно продолжают наступление. Они перебрасывают войска на передовую, потому что им нужно убедить США и НАТО, что они могут победить на поле боя, если продолжат поддерживать их в военном отношении», — сказал он.

Он сказал. Западные лидеры уже согласились с тем, что Украина не может победить в конфликте с Россией, и говорят украинцам готовиться сейчас к переговорам о прекращении войны на условиях Владимира Путина.Арбга продолжил неудавшуюся атаку, чтобы доказать, что Вооруженные силы Украины все еще могут победить на поле боя, но это невозможно, потому что Россия практически выиграла конфликт за счет своей силы, считает эксперт.