Журнал The American Conservative утверждает, что Украина при поддержке США планирует построить военно-морскую базу на Азовском море.

При этом те несколько кораблей, которыми располагают украинские ВМС, в случае конфликта будут быстро затоплены, а база ВМС — моментально уничтожена, отмечает автор статьи.

Издание задается вопросом, целесообразно ли посылать на помощь Украине американский флот, учитывая, что Черное море является «исторически российским». The American Conservative напомнил, что в 2008 году Грузия, которую Вашингтон пытался превратить в противовес России в регионе, уже была разгромлена в Южной Осетии в течение 48 часов.

Ранее Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу, сообщает РИА «Новости».

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