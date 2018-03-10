Американский певец Джейсон Деруло представил официальный гимн ЧМ по футболу

Исполнитель выступит с композицией на открытии турнира.

Американский певец Джейсон Деруло выложил на своем канале в YouTube песню, которая станет официальным гимном чемпионата мира по футболу— 2018. Композиция получила название Colors.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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