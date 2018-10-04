Американский рэпер Snoop Dogg выложил в Instagram видео падения мужчины с крыши в Сочи

Уроженец Армении хотел прыгнуть с крыши в бассейн, но у него это не получилось. Мужчина упал на плитку и разбил голову.

Видеозапись рэпер разместил на своей странице 3 октября. Ее посмотрели уже 3 млн 767 тыс. 912 человек.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел 29 сентября в Лазаревском районе города-курорта. Видеозапись с места происшествия опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, что мужчина стоит на крыше одноэтажного строения и готовится прыгнуть с него в бассейн. Однако сделать этого ему не удалось, и мужчина упал на плитку возле бассейна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Dummy of the week

Публикация от snoopdogg (@snoopdogg) 3 Окт 2018 в 8:28 PDT

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник