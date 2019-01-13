Американское общество кинооператоров выбрало лучшие фильмы XX века

Первое место заняла картина «Лоуренс Аравийский», снятая в 1962 году режиссером Фредди Янгом.

Полный рейтинг по случаю своего столетия American Society of Cinematographers опубликовало на своем сайте.

Специалисты общества отметили профессионализм съемочной группы, которой удалось снять ленту «Лоуренс Аравийский» в сложных условиях. Съемки проходили в Иордании, где стоит сильная жара. До ближайшего источника воды они преодолевали путь в 240 км. Лента получила семь «Оскаров», четыре «Золотых глобуса» и ряд других наград.

Второе место — у фильма «Бегущий по лезвию» режиссера Ридли Скотта и оператора Джордана Кроненвета. Третью строчку занял «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы и Витторио Стораро.

В первую десятку вошли также фильмы «Гражданин Кейн», «Крестный отец», «Бешеный бык», «Конформист», «Дни жатвы», «2001 год: Космическая одиссея» и «Французский связной».

Картина советского режиссера Михаила Калатозова и оператора Сергея Урусевского «Я-Куба», снятая в 1964 году, оказалась единственным из российских фильмов в рейтинге. Лента заняла 39-е место, сообщает телеканал «360».