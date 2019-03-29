Анапа приняла эстафету «Дорога Памяти»

Участники эстафеты возложили цветы к Вечному огню, памяти погибших воинов посвятили минуту молчания.

На торжественном мероприятии присутствовали руководитель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко, вице-губернатор Алексей Копайгородский, руководитель управления учебной и воспитательной работы СК РФ Сергей Петров, ветераны, курсанты военных учебных заведений.

Акция посвящена 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Эстафета «Дорога Памяти» стартовала 15 января во Владивостоке. Она завершится в мае в Бресте. Участники соберут землю с полей сражений в специальные капсулы, которые передадут в музей Следственного комитета РФ.

По словам Вадима Бугаенко, акция является символом преемственности поколений и гордости за героические события истории страны.

По словам Сергея Петрова, эстафета проходит по городам-героям, городам воинской и трудовой славы России.

От имени губернатора Кубани участников акции приветствовал Алексей Копайгородский. Он отметил, что на Кубани в детских садах и школах уделяют максимальное внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Детям прививают идеи и ценности, которые заложили ветераны.

Капсулу с землей в Анапу из Ставрополя привезла делегация СУ СК РФ по Ставропольскому краю. Во время церемонии в нее заложили кисеты с землей городов воинской славы Анапы и Туапсе, города-героя Новороссийска. В ближайшее время капсулу передадут в город-герой Керчь, который следующим примет эстафету «Дорога Памяти», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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