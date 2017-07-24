Анапа приняла эстафету «Кубань навстречу ЧМ по футболу в Сочи»

В честь акции на Театральной площади города провели спортивный праздник.

Он открылся представлением, затем прошел традиционный парад делегаций из десяти местных спортивных школ. На площади растянули ленты цветов российского флага, а местные атлеты устроили показательные выступления.

«Это мероприятие направлено на популяризацию, на то, чтобы пояснить жителям, зачем мы берем в край такие крупные спортивные мероприятия. Потому что спортивная инфраструктура, которая останется после проведения, — это как раз то, что даст в дальнейшем нашим детям, подросткам, возможность занятия спортом», — сказала начальник отдела министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Анна Чижова.

Теперь символы акции в течение двух недель будут путешествовать по всем сельским округам Анапы. Там пройдут спортивные мероприятия и турниры. Эта акция уникальна. Только Кубань таким образом готовится к главному футбольному турниру. Организатор акции — министерство физической культуры и спорта Краснодарского края.

«Могли ли мы 20-30 лет назад мечтать о том, что чемпионат мира пройдет у нас в Российской Федерации? В том числе в городе-курорте Сочи. Такого не было, и мы даже думать о таком не могли. Но чудеса бывают, и Краснодарский край принимает чемпионат мира по футболу. В том числе и Анапа», — отметил член президиума Федерации футбола Краснодарского края Валерий Поддубнов.

Анапа входит в число лидеров края по числу вовлеченных в спорт людей. В этом городе будут построены две тренировочные площадки для команд-участниц чемпионата мира. Следующим участником всекубанской акции станет Крымский район. Он примет символы эстафеты 5 августа.

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