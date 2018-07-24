Анапа стала одним из дешевых направлений для отдыха в бархатный сезон

В сентябре провести отпуск в Анапе оказалось дешевле других популярных направлений. Цены посчитал один из крупных сервисов путешествий. За основу вязли примерно одинаковое время в пути с вылетом из Москвы и недельное проживание двух человек в трехзвездочном отеле без питания.

Если ехать в Анапу, то заплатить за все это в среднем придется 22 тыс. рублей. Во столько же обойдутся семь дней на Золотых песках в Болгарии. Замыкает тройку российский Крым с почти 25 тыс. рублей. Главный российский курорт Сочи занял в рейтинге четвертую строчку.

Так называемый бархатный сезон выбирают те, кто хочет сэкономить и насладиться комфортом. В сентябре на курортах еще тепло, а людей уже гораздо меньше.

Самые дешевые направления в сентябре:

1. Анапа (Россия) — 22 тыс. рублей

2. Золотые пески (Болгария) — 22 тыс. 700 рублей

3. Крым (Россия) — 24 тыс. 600 рублей

4. Сочи (Россия) — 28 тыс. 800 рублей

5. Крит (Греция) — 30 тыс. 800 рублей

6. Алания (Турция) — 34 тыс. рублей

7. Будва (Черногория) — 44 тыс. рублей

8. Сусс (Тунис) — 45 тыс. 500 рублей

9. Бланес (Испания) — 49 тыс. 200 рублей

10. Ларнака (Кипр) — 52 тыс. 100 рублей

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