Анапа вошла в пятерку популярных городов России для поездок на День Победы

Рейтинг был составлен сервисом Tvil.ru по данным бронирования жилья на майские праздники.

Пятерку самых популярных городов-героев и городов воинской славы для туристических поездок на День Победы возглавил Севастополь. В топ-5 также вошли Санкт-Петербург, Феодосия, Анапа и Москва.

Самый бюджетный отдых в Анапе — 1,4 тыс. рублей за жилье в сутки с человека. В Феодосии — 2,1 тыс. рублей. В Москве и Севастополе средняя стоимость жилья составляет 2,7 тыс. рублей в сутки, в Санкт-Петербурге — 3,1 тыс. рублей, пишет «Российская газета».