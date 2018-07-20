Анапчанина дважды задержали у космодрома Плесецк в Архангельской области

В отношении мужчины составили два протокола об административном правонарушении.
Город Мирный, в котором располагается космодром, является закрытым административно-территориальным образованием.
Полицейские в марте задержали в подъезде жилого дома жителя Анапы, который находился в Мирном без разрешительных документов. В апреле его остановили возле дома второй раз.
Протоколы направили в Анапу. Мировой судья назначил мужчине штрафы в размере 3 тыс. рублей за каждое нарушение.
Анапчанин не явился в суд. Причину визитов к космодрому он не объяснил. Неуплата штрафа в течение 60 дней с момента вступления постановления в законную силу повлечет аналогичное наказание в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, пишет газета «Анапское Черноморье».
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту