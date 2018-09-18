Анапчанка приютила бездомного актера, который играл Джамшута в «Нашей Russia»

Актер Валерий Магдьяш лишился жилья в Москве и уехал в Ессентуки. Жительница Анапы нашла его спящим на вокзале.

В сентябре 2018 года в эфире программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» 67-летний актер Валерий Магдьяш, известный ролью Джамшута из сериала «Наша Russia», рассказал о том, как он стал бездомным. У актера была однокомнатная квартира в Москве, накопив гонорары от съемок, он решил приобрести квартиру побольше. Валерий Магдьяш продал свою квартиру, добавил сбережения и отправился с наличными в банк, чтобы положить их в ячейку. По пути на него напали грабители и отобрали деньги.

Так как жить мужчине было негде, он отправился в Кавминводы и ночевал на вокзале в Ессентуках. Здесь, по словам актера, ему помогали едой охранники и полицейские. Там же он познакомился с жительницей Анапы. Женщина пригласила Магдьяша пожить у нее в квартире, а актер в благодарность сделал в ее квартире ремонт.

Актер говорит, что хотел бы вернуться в Москву и снова сниматься в кино. Сейчас у 67-летнего артиста в Минводах есть детская студия актерского мастерства, сообщает «Наша газета Новороссийск».

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