Анапе выделили 61 млн рублей на благоустройство дворов

В следующем году еще четырем дворовым территориям придадут новый облик.

Проект благоустройства одного из дворов признан лучшим в Краснодарском крае.

Учитывая мнение жителей, муниципалитет заявил для приоритетного благоустройства пять территорий: четыре двора и парк 70-летия Победы в станице Анапской, который стал победителем рейтингового голосования.

Как сообщила заместитель главы Анжелика Бузунова, проект парковой зоны — масштабный, он пока находится в стадии разработки. На четыре дворовых территории документацию подготовили, а деньги уже запланировали. Один из проектов Анапы назван лучшим проектом Краснодарского края: в единое пространство объединили пять домов — № 264, 266 на улице Новороссийской и № 241,249, 251 на Шевченко.

Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, беседок для отдыха, снос гаражей, устройство парковок, освещение и озеленение обойдутся в 36,5 млн рублей.

В 2019 году появятся новые газоны, парковки, тротуары, освещение и детские площадки в городских дворах на улицах Стахановской и Первомайской. В поселке Сукко благоустроят дворы домов № 3, 5, 9 на улице Желанной. До 10 декабря всем проектам предстоит пройти государственную экспертизу.

Сейчас в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Анапе идет благоустройство шести дворов и сквера «Строитель» в 12-м микрорайоне, сообщает пресс-служба администрации курорта.

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