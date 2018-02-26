Анапские казаки совершили конный переход Гостагаевская — Фадеево

Такие поездки верхом стали уже традиционными. Маршруты бывают разными, в основном, — к памятникам Великой Отечественной войны.

«Чтобы жители наших населенных пунктов видели, что казачество у нас не угасло, что мы растем и процветаем, делаем все на благо нашей Родины, служим нашему народу», — сказал атаман Гостагаевского станичного казачьего общества Сергей Агафонов.

У памятника знаменитому летчику с позывным «Борода», который в 1943 году погиб недалеко от Фадеева, казаки возложили венки и цветы. Для лошадей длительные переходы — своеобразная тренировка. В этот раз им пришлось преодолеть еще и холод.

«В Гостагаевской было потеплее, а в Фадееве везде иней, холодно. Поэтому коней покрыли бурками, как по старой традиции положено: казаки всегда после окончания перехода закрывали коней буркой, чтобы они не простыли», — пояснил руководитель анапского отделения Союза казачей молодежи Виталий Хандошка.

К 9 Мая анапские казаки уже разработали массовый конный двухдневный поход, который будет называться «Тропами партизан». Планируется, что лошадей оседлают и ученики казачьих классов.

Главные новости читайте на нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник