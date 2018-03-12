Анапские школьники вошли в число лидеров на фестивале робототехники в Москве

На Х Всероссийском технологическом фестивале PROFEST-2018 две команды из Анапы заняли призовые места в направлении «Экстремал».

Соревнования прошли по 25 робототехническим дисциплинам, по профмастерству JuniorSkills в 19 компетенциях. Состоялись состязания среди юниорских корпораций. В фестивале участвовало 7,5 тыс. школьников и студентов в составе 1,8 тыс. команд из 74 регионов России, в том числе из Казахстана, Узбекистана, Беларуси. Делегация из Краснодарского края стала третьей по численности — приехали более 230 человек в составе 61 команды.

Анапу представляли восемь команд. По итогам соревнований команда OmniKid-1 заняла второе место, OmniKid-2 — третье. Члены жюри отметили интересные конструкции роботов: их прозвали «Танки Второй мировой из Анапы», сообщает пресс-служба администрации курорта.

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