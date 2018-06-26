Анапские врачи окажут помощь отравившимся в поезде детям

Сейчас здоровью детей ничего не угрожает. СК начал доследственную проверку.

По версии следствия, 26 июня в 10:00 на железнодорожную станцию Анапы прибыл пассажирский поезд № 289 из Екатеринбурга. Организованную группу из 625 детей в сопровождении взрослых везли в детский оздоровительный лагерь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного СУТ СК России.

По прибытии в Анапу сопровождающие группы обратились в медпункт на вокзале с жалобой, что у десяти детей боли в области живота. После обследования детям поставили предварительный диагноз — пищевое отравление. Их госпитализировали в городскую детскую поликлинику.

Следствие проводит проверку.

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