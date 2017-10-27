Анапские врачи удалили из тела пенсионерки металлический прут

27 октября в 08:44

Пожилая женщина собирала виноград и упала с двухметровой лестницы на арматуру.

«Сбоку стоял специальный железный острый обруч. И так получилось, что я на него упала», — рассказала пострадавшая Эмма Кричевцова.

Кусок арматуры прошел насквозь, задев жизненно важные органы: желудок, поджелудочную железу и брюшную аорту. Чтобы избежать кровотечения, извлекать прут на месте врачи скорой не стали. Арматуру срезали, и вместе с ней пациентку доставили в хирургическое отделение анапской больницы.

Уже здесь провели сложную операцию, которая длилась больше двух часов. Врачам удалось сохранить все пострадавшие органы пациентки.

«Инородное тело было извлечено, жизненно важные органы ушиты. Это неординарный случай, не каждодневная травма. Мы готовы в полном объеме оказывать помощь больным с такой патологией», — сказал заведующий хирургическим отделением городской больницы Анапы Константин Гущенко.

Пять суток пожилая женщина провела в реанимации. Сейчас ее перевели в обычную палату и готовят к выписке.

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