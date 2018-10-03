Анапский театр танца «Луна Парк» стал чемпионом мира на турнире Show dance

Турнир прошел в Праге в конце сентября.

Соревнования объединили около 2 тыс. танцоров из 24 стран и четырех континентов.

Приглашение представлять Россию в Чехии анапские танцоры получили, попав в тройку призеров на Всемирной танцевальной олимпиаде в Москве в мае этого года.

Выступление театра танца «Луна Парк» под руководством Виолетты Кабановой жюри признала лучшим. В постановке Museum заняты более 100 участников, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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