Анапских волонтеров к ЧМ научат рассуждать о футболе по-английски

Интенсивные курсы подготовки в городе-курорте начнутся с марта.

«Будут проводиться различные тренинги и мастер-классы: будущие волонтеры будут изучать терминологию футбола, а также национальные традиции Дании. Кроме того, волонтеры обязательно должны понимать значимость чемпионата мира, историю проведения первенств этого уровня. На занятиях по английскому они в составе групп будут прорабатывать разные ситуации, которые могут возникнуть при общении с иностранными гостями при работе волонтера», — рассказала координатор городского штаба по подготовке волонтеров Кристина Мезенцева.

Она уточнила, что набор кандидатов уже завершен — желание быть волонтерами изъявили более 100 добровольцев, в основном из числа студентов, работающей молодежи и пенсионеров.

Работать в Анапе во время чемпионата будут 75 волонтеров, остальные останутся в резерве, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФИФА утвердила список баз сборных на ЧМ по футболу — 2018. В Краснодарском крае разместятся шесть сборных. Стадион «Краснодар» станет базой сборной Испании. В Геленджике на стадионе «Олимп» будет тренироваться команда Исландии, на стадионе «Спартак» — Швеции. Стадион «Понтос» в Анапе стал базой сборной Дании. Стадион ФГУП «Юг-Спорт» в Сочи выбрала команда Бразилии, «Спутник-Спорт» — Польша.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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