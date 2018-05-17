Анатолий Пахомов призвал сочинцев следить за чистотой города

Мэр курорта отметил, что санитарное состояние многих объектов торговли и бизнеса в центральной части Адлера оказалось неудовлетворительным.

По его словам, пыльные окна в банках и грязные витрины в магазинах могут плохо сказаться на имидже города.

«Необходимо начинать свой день с уборки. Натирать витрины, фасады. К этому нужно приучить, это должно стать нормой. Работники банка, например, должны следить за чистотой в зале, за состоянием банкоматов. Мы должны соответствовать курорту мирового уровня», — отметил Анатолий Пахомов.

Были отмечены недочеты в работе управляющих компаний. Мэр поднял тему рекламных объявлений, расклеенных в неустановленных для этого местах. Пахомов поручил подчиненным звонить на указанные номера телефонов и обязывать нарушителей восстанавливать нанесенный городу ущерб.

По всем нарушениям будут составлены протоколы. Срок для устранения всех недочетов, отмеченных главой города, — до 1 июня, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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