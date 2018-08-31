Анатолий Вороновский проверил подготовку к холодам в Ленинградском районе

Кубань готовится к отопительному сезону. В Ленинградском районе установили современное оборудование в детском саду, проложили 500 м нового трубопровода, а каждую пятую котельную оснастили системами контроля и управления.

Как муниципалитет готовится к холодам, проверил вице-губернатор Анатолий Вороновский. Он отметил, что там выполняют поручение главы региона по замене 5% старых сетей. Это позволит в будущем шаг за шагом провести полное обновление.

«Износ сетей в муниципальных образованиях достаточно серьезный. Если не заниматься модернизацией, если не производить реконструкцию, то тепловой комплекс работать безаварийно не будет. Для нас это очень важно. Мы два года прошли безаварийно. У нас не было серьезных аварий. Важно, чтобы осенне-зимний период 2018-2019 года прошел на высоком уровне», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Анатолий Вороновский.

Обновлять сети и проводить модернизацию котельных муниципалитетам помогают краевые программы. Многие работы ведутся на условиях софинансирования. На подготовку к предстоящему отопительному сезону выделено более 4,5 млрд рублей из казны региона.

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