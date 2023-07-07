Андраш Федосеев: Будет создана единая платформа «Цифровое управление водными ресурсами»

Андраш Федосеев, директор венгерской компании «Art Work Design Kft», высказал свое мнение на конференции «Цели устойчивого развития: продовольственная безопасность и водоснабжение», организованной в рамках недели инициатив международного партнерства в Ташкенте сказал:

– Мы реализуем проект «Цифровизация управления водными ресурсами в Узбекистане» совместно с Министерством водного хозяйства Республики Узбекистан. В рамках данного проекта будет создана единая платформа «Цифровое управление водными ресурсами», которая будет осуществлять мониторинг общих водных ресурсов в вашей стране. Также в Министерстве водного хозяйства будет создан «Ситуационный центр».

В результате появится возможность вести онлайн-учет и отчетность воды во всех процессах, от источника водных ресурсов до поступления к потребителю, и анализировать процесс управления водными ресурсами на основе формирования данных.