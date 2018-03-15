Андрей Алексеенко проинспектировал строительство очистных сооружений канализации «Бзугу» в Сочи

Первый вице-губернатор Краснодарского края посетил объект 15 марта.

«Этот важнейший для коммунальной инфраструктуры Сочи объект необходимо достроить и эксплуатировать в полном объеме», — сказал Алексеенко.

Он добавил, что решение проблемы находится на контроле администрации Краснодарского края.

«Это наша ответственность перед жителями и многочисленными гостями Сочи», — акцентировал заместитель главы региона.

Очистные сооружения канализации «Бзугу» строили в рамках программы подготовки Сочи к проведению Олимпийских игр 2014 года.

Осенью 2013 года началась эксплуатация первой очереди, рассчитанной на переработку 70 тыс. куб. м стоков в сутки. Вторую очередь успели возвести только на 70% и остановили строительство. В итоге очистные заработали только наполовину. Управление ими осуществляли в ручном режиме, так как систему автоматического управления не успели смотнировать. Остался недостроенным лабораторный комплекс. Из-за этого контроль качества стоков осуществляется не автоматикой, а также вручную.

Ряд проблем возник и с первой очередью. Одна из трех линий аэротенков, осуществляющих биологическую очистку стоков, была выведена из строя. В результате объем перерабатываемых стоков сократился до 45 тыс. куб. м в сутки.

Сейчас на третьей линии ведут пуско-наладочные работы. Недостроенная вторая очередь в течение нескольких лет находилась в бесхозном состоянии, часть технологических помещений, включая установленное оборудование, оказалась затопленной. Не был запущен в эксплуатацию почти готовый цех сушки илового осадка.

Недавно из затопленных помещений откачали воду. Сейчас осуществляется экспертная оценка состояния сооружений и оборудования. По предварительным подсчетам, на окончание строительства и пуск в эксплуатацию второй очереди очистных сооружений канализации «Бзугу» потребуется 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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