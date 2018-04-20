Андрей Алексеенко проверил долгострой «Форт Карасун» в Краснодаре

Многоэтажка почти готова. Осталось доделать коммуникации и облагородить территорию.

Дольщики, которые пришли на встречу, рассказали, что срок сдачи задержали уже на три года. Во время встречи на площадке ЖК «Форт Карасун» не было ни одного рабочего. Чтобы ожидание ключей не превратилось в бессрочное, на Кубани разработали специальный закон.

«На ближайшей сессии будет принят закон по инициативе губернатора Краснодарского края. Закон позволяет компенсировать затраты инвесторов в рамках решения проблемы обманутых дольщиков и еще ряд положений, которые дают серьезный рычаг и возможность решения таких проблем», — сказал первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Новый документ позволит инвесторам избежать юридических проблем. Многие готовы закончить многоэтажки после нерадивых застройщиков и получить компенсацию. Такие меры, по словам специалистов, помогут ликвидировать проблему обманутых дольщиков к 2020 году.

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