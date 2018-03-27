Андрей Алексеенко рассказал об учениях в ТЦ Сочи и Новороссийска

Учебно-тренировочные мероприятия прошли в ТЦ «Красная площадь» в Новороссийске и «Море Молл» в Сочи.
«Вместе с прокурором Сочи, представителями краевого ГО и ЧС, администрации города я присутствовал на учениях в «Море Молле». В рамках тренировки была проведена эвакуация посетителей торгового центра. Оценка всем службам — «хорошо»», — отметил первый вице-губернатор.
По его словам, ряд замечаний все же появился. Они запротоколированы и будут доведены до руководства ТЦ. Через время там будет проведена повторная проверка.
Такая же ситуация сложилась в ТЦ «Красная площадь» в Новороссийске. Вице-губернатор подчеркнул, что учения будут проводиться до тех пор, пока все службы каждого торгового центра края не будут работать как часы,
«То, что произошло в Кемерове, выходит за любые рамки. Это самая страшная трагедия за последние годы. Мы сделаем все, чтобы на территории Кубани не произошло ничего даже отдаленно похожего», — цитирует Алексеенко пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошло днем 25 марта. Среди пострадавших и погибших — дети. Число погибших при пожаре в ТЦ Кемерова — 64 человека.
Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани.
Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура 28 марта в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.
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Пожар в ТЦ Кемерова
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