Андрей Алексеенко встретился с обманутыми дольщиками Новороссийска

Встреча с дольщиками «Кубаньжилстроя» прошла 21 февраля.

Все обещания застройщика завершить жилые комплексы «Суворовский», «Суджук-Кале», «Посейдеон», «Одиссей» и другие люди воспринимают как миф. Возведение домов растянулось на годы. Глава региона Вениамин Кондратьев поручил разобраться в ситуации.

В администрации города-героя собрались сотни собственников квартир, коммунальщики, силовики, подрядчики. Разговор растянулся на несколько часов, из зала прозвучало порядка 40 вопросов. В результате выяснилось, что перспектива сдачи есть у каждого дома, ни один объект власти не оставят без внимания. Быстрее всего новоселье отметят в первой секции ЖК «Посейдон-1». Там осталось подключить электричество и тепло. Стороны только договорились, как это сделать. Комплекс «Суджук-Кале» закончит новый подрядчик «АкСтрой», это произойдет в конце года. В ближайшее время от него ждут четкий график работ, чтобы заключить соглашение с администрацией Новороссийска и продлить разрешение на строительство.

«В администрации уже ходатайствуют перед судебными органами, судебными приставами о необходимости снятия ареста, чтобы застройщик мог легализоваться на данном объекте», — пояснил первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Остальными домами уже заинтересовались другие застройщики из Краснодара, Анапы и Новороссийска. Сейчас их специалисты оценивают экономическую привлекательность этих объектов, ответ дадут в течение недели.

Только в начале этого года в крае уже ввели в эксплуатацию 14 многоквартирных долгостроев, которые люди ждали по девять и более месяцев. Список проблемных застройщиков сократился на 11 пунктов.

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