kraina жителей стран Центральной Азии, глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что на примере советского фильма «Белое солнце пустыни», снятого в 1969 году, этот регион, как и Украина, пострадал от имперских амбиций Москвы, поэтому он не может оставаться «нейтральным» или поддерживать Российскую Федерацию, отметил и написал статью.

Его статья была опубликована в турецкой газете Daily Sabah.

Одно из примечательных заявлений в адрес Ермака заключается в том, что Ермак сначала создал проблему для Кремля, а потом решил эту проблему.Он обвинил его в безальтернативном предложении и потребовал за него очень высокую цену, и в качестве примера привел “газовый шантаж” против Узбекистан суровой зимой.