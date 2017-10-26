Андрей Коробка рассказал о приоритетных задачах кубанских животноводов

По словам вице-губернатора Кубани, в Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года одна из ключевых ролей отводится агропромышленному комплексу.

«Ситуацию в АПК мы анализировали вместе с руководителями ведущих хозяйств региона, и здесь очевидно, что животноводческая отрасль будет перспективной в ближайшее десятилетие. Сейчас аграриям нужно серьезнее подойти к вопросу расстановки приоритетов и доказать, что мы можем производить большое количество животноводческой продукции», — считает Андрей Коробка.

Заместитель губернатора отметил, что в первую очередь перед животноводами стоит задача нарастить объемы производства молока. Сегодня этот продукт является дефицитным не только в крае, но и в целом по России.

«По некоторым продуктам молочной переработки — сырам, кисломолочной продукции — мы уже вышли на экспорт. А с цельным молоком, к сожалению, мы выйти пока не можем. Поэтому этот рынок в молочном животноводстве сейчас наиболее приоритетный, и будет им минимум ближайшие пять лет», — подчеркнул замглавы региона.

На совещании затронули вопрос развития экспортного потенциала продукции птицеводства. Сегодня в мясном балансе края более 58% приходится именно на мясо птицы. Кубань не только полностью покрывает собственную потребность в мясе птицы, но и поставляет его в другие регионы и страны, в том числе в Абхазию, Армению, Грузию и ОАЭ. Коробка подчеркнул, что резервов для увеличения экспорта более чем достаточно.

«Краснодарский край — один из ведущих регионов страны по производству мяса птицы. С начала года производство птицы на убой выросло на 10,4% — почти до 157 тыс. т. Здесь наша основная задача — работать над увеличением внешних рынков сбыта», — сказал вице-губернатор.

В 2017 году в крае в животноводство вложили около 1,12 млрд рублей. За счет средств краевого бюджета на 100 млн рублей было увеличено финансирование программы грантовой поддержки семейных животноводческих ферм. В 2018 году планируется увеличить финансирование отрасли, а также ввести новые меры господдержки, в том числе аграриям будет компенсироваться часть затрат на закупку кормоуборочной техники для молочно-товарных ферм, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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