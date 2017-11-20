Андрей Коробка вручил предпринимателям сертификаты на создание семейных ферм

Господдержку получили 11 крестьянско-фермерских хозяйств Кубани. Общая сумма сертификатов — 155 млн рублей.

Свой бизнес-проект предприниматели должны были защитить перед комиссией минсельхоза региона. Хозяйства могли претендовать на гранты размером до 30 млн рублей. Девять новых ферм займутся молочной продукцией, еще две — мясной.

«Эти 11 новых ферм, которые сегодня получают гранты, дадут дополнительную продукцию, дадут дополнительные рабочие места. Дополнительный продукт, который нужен всем, — это животноводческая продукция, она, конечно, будет расти с нашими новыми проектами», — сказал вице-губернатор края Андрей Коробка.

«Без всякой поддержки начать просто с нуля такое серьезное дело, как молочная ферма, — это очень сложно. Те средства, которые попросили в своих расчетах, бизнес-планах фермеры, практически на 100% дали. То есть сколько просили, столько и дали», — подчеркнул глава крестьянско-фермерского хозяйства Василий Ляшенко.

Проекты финансируют по системе 40/60. Большую часть суммы, необходимой для строительства фермы, выплатит государство. На реализацию бизнес-плана у предпринимателей два года. Средства подотчетны. Если фермер ничего не построит, деньги придется вернуть.

Грантовую поддержку крестьянско-фермерским хозяйствам оказывают с 2012 года. Всего за пять лет было выделено больше 400 млн рублей. Выручка от реализации сельхозпродукции превысила 1 млрд рублей.

Сейчас поголовье купного рогатого скота в крестьянско-фермерских хозяйствах Кубани насчитывает около 47 тыс. животных. По данным регионального министерства сельского хозяйства, в этом году коров стало больше на 1,3 тыс. голов.

Фермеры не снижают объемов производства мяса, есть рост и в молочном деле. В 2017 году крестьянские хозяйства выпустили почти 83 тыс. т молока.

Вернуться на ленту

Источник