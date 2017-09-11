Андрей Малахов рассказал «Кубань 24» о своей реакции на последние слухи о себе

Съемочная группа пообщалась с телеведущим в Сочи на музыкальном конкурсе «Новая волна».

В конкурсе сейчас лидируют участники из Узбекистана и Армении — Сардор Милано и Эрна Мир. Они набрали одинаковое количество баллов по итогам двух конкурсных дней. Впереди еще один, который и определит победителя.

Вокальных поединков 11 сентября не было. В программе — гала-концерт звезд. Зрителей порадуют Диана Арбенина, Валерий Леонтьев, Анжелика Варум и Александр Ревва. Сочинский шоумен приготовил немало сюрпризов для поклонников.

«На вечеринке у Киркорова будет интересная история, потом на дне премьер, и, конечно, я буду вести несколько дней. Поэтому следите. Я один из самых красивых людей этой планеты, поэтому это нормально — следить за такими людьми», — сказал Александр Ревва.

Музыкальный конкурс «Новая волна» — это всегда премьеры, неожиданные дуэты и свежие новости из мира шоу-бизнеса. Из первых уст журналисты узнают истинную информацию. Например, съемочная группа «Кубань 24» пообщалась с Андреем Малаховым. Телеведущий рассказал о своей реакции на слухи, которыми оброс его уход с федерального канала.

«Я никак не реагировал, потому что я ничего не читал. И вот знаете, когда ты не открываешь Интернет, ты как бы и не существуешь. Ну какие-то обрывки, которые передавали, я слышал. Но ту же программу, которая была посвящена мне на «Первом канале», я не смотрел. Потому что зачем смотреть похоронные программы?» — рассказал телеведущий Андрей Малахов.

После гала-концерта лучшие российские артисты устроят дискотеку и исполнят свои хиты.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», музыкальный конкурс «Новая волна» стартовал в Сочи 8 сентября в Олимпийском парке. Фестиваль завершится 14 сентября. Его ведущим стал Андрей Малахов.

Фоторепортаж о том, как прошло открытие конкурса «Новая волна — 2017» в Сочи, смотрите здесь.

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