Андрея Зайцева назначили советником губернатора Краснодарского края

Председатель Совета при главе администрации края по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев 31 августа был представлен в новой должности вице-губернатором Алексеем Копайгородским на заседании кубанского СПЧ.

«В новой должности Андрей Зайцев будет сообщать о всех ваших проблемах и предложениях быстрее. Такое назначение укрепит статус общественников и позволит более оперативно решать возникающие вопросы», — отметил заместитель главы региона.

Также Алексей Копайгородский добавил, что при назначении опыт Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, где его председатель Михаил Федотов является одновременно советником президента России, был спроецирован на краевой совет.

Андрей Зайцев возглавляет краевой совет с момента его создания в 2005 году, является членом правления краснодарской региональной просветительской общественной организации «Знание».

Он был первым заместителем председателя Общественной палаты Краснодарского края и членом Общественной палаты России. Однако в связи с назначением на государственную службу он вышел из их составов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Андрей Зайцев — доктор исторических наук, профессор Кубанского государственного университета. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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