Английский ФК «Брайтон» заявил о желании купить Смолова вместо Зе Луиша

СМИ сообщили о том, что футбольный клуб «Брайтон энд Хоув Альбион» проявляет интерес к нападающему ФК «Краснодар» и сборной России Федору Смолову.

Главный тренер английской команды Крис Хьютон отметил, что «чайки» ведут поиски новичков, но трансферы далеки от завершения. Он также назвал спекуляциями появившиеся сведения о готовности клуба заплатить более 20 млн евро за форварда «Спартака» Зе Луиша.

В качестве одного из вариантов укрепления атаки «Брайтон» в настоящее время рассматривает форварда ФК «Краснодар» и сборной РФ Федора Смолова, сообщает «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее сообщалось об интересе к 27-летнему российскому форварду со стороны испанского «Реала», итальянского «Наполи», английского «Вест Хэма». ФК «Зенит» предложил «Краснодару» за Смолова 10 млн евро и Жиркова. Турецкий «Бешикташ» заявил о желании купить футболиста «Краснодара» Смолова.

Вернуться на ленту

Источник