Анкара и Вашингтон обсудили вопрос истребителей F-16. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции, состоявшейся по итогам саммита G20.

Он сообщил, что он и его американский коллега Джозеф Байден доставили в Турцию истребители F-16.

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По словам Эрдогана, встреча прошла в неформальной обстановке, связанной с процессом становления. У нас есть серьезные опасения по поводу такого подхода. Но если Великое Национальное Собрание Турции не примет такого решения, я не могу сказать «да» (членству Швеции в НАТО)», — заявил Эрдоган.

Напомним, в июле 2022 года Палата представителей Конгресса США запретила продажа истребителей F-16 Турции под предлогом того, что турецкая армия нарушила воздушное пространство Греции.