Анкара обсуждает с Москвой вопрос поставок продовольствия в Африку

Анкара обсуждает с Москвой вопрос поставок российских продуктов питания в нуждающиеся страны Африки, есть ряд стран, заинтересованных в этой инициативе, сообщил РИА Новости источник, участвовавший в переговорах.

Турция Президент России Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Федерация пытается реализовать идею переработки зерна в Турции и доставки его в беднейшие страны. Турецкий лидер также сообщил ранее, что он и его российский коллега Владимир Путин договорились о возможности бесплатной отправки российского зерна и удобрений в голодающие африканские страны. Осенью прошлого года Президент РФ заявил, что Москва готова безвозмездно поставить беднейшим странам весь объем зерна, предназначенный для них по зерновому соглашению.