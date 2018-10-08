Анна Минькова: дети должны иметь возможность развивать таланты

В Краснодаре прошел второй этап конкурса детско-юношеского творчества «КТК — талантливым детям».

Каспийский трубопроводный консорциум с апреля отбирал одаренных ребят. Певцы, танцоры, музыканты и актеры могли принять участие в смотре. Каспийский трубопроводный консорциум с апреля отбирал одаренных ребят. Певцы, танцоры, музыканты и актеры могли принять участие в смотре. Главное условие — они должны проживать в районах, где проходит нефтепровод корпорации, или в городе Новороссийске. Результаты многочисленных репетиций юные артисты 8 октября продемонстрировали в Краснодарской филармонии. Там прошел итоговый гала-концерт.

Пожелать юным дарованиям успехов на творческом поприще пришла вице-губернатор Анна Минькова.

«Для нас принципиально важным является то, чтобы дети имели возможность развиваться, имели возможность развивать свои таланты, в том числе благодаря этому фестивалю. Они не только поучаствовали в мастер-классах, узнали много нового. Самое главное — они вживую пообщались с выдающимися педагогами, которые работают в России с детьми», — отметила Анна Минькова.

«Уверен, что этот замечательный творческий форум пойдет на пользу всем участникам, всем талантам, всем новым звездочкам, которые обретут себя в результате этого конкурса. «КТК — талантливым детям» — это мероприятие, которое зародилось давно, 20 лет назад, но впервые мы вернулись к нему во всех регионах, где находятся объекты КТК», — сказал главный менеджер КТК по связям с органами власти и общественностью Игорь Стороженко.

На гала-концерте лучшие в своих номинациях получили сертификаты на поездку в Москву. В столице в конце октября пройдет всероссийский финал конкурса.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник