Анна Минькова: главное предназначение женщины — это быть матерью

В канун Дня матери, который отмечают в последнее воскресенье ноября, в Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко чествовали женщин.

Отмечены дипломами и денежными премиями были 15 многодетных мам. Призы из рук вице-губернатора Анны Миньковой получили и победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Ими стали пять кубанских семей. Анна Минькова передала поздравления от имени губернатора Вениамина Кондратьева и отметила, что в этом году началась работа в рамках национальной программы «Десятилетие детства». Будет реализован ряд важнейших федеральных и краевых проектов, которые направлены на поддержку материнства и детства.

«К чему бы мы ни стремились в жизни, каких бы успехов мы ни добивались, самое главное предназначение женщины — это быть матерью. Это абсолютно точно, абсолютно верно, и жизнь еще раз каждому из нас это доказывает. Лучшее воспитание, которое мы можем дать своим детям, — это любовь. И конечно, радует, что в нашем крае, на нашей родной Кубани созданы такие традиции семьи, которым может позавидовать любой регион. Самое главное — желаю вам здоровья, я желаю любви в вашем сердце, я желаю, чтобы ваши семьи были счастливы, чтобы всегда было мирное небо над головой», — сказала заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

Большая работа в крае ведется и с многодетными семьями. Сегодня их более 70 тыс. Для всех мам, сидящих в зале, выступили лучшие творческие коллективы Кубани.

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