Анна Минькова: молоко для начальных классов — это обязательно

Об этом говорили на совещании с главами соцблока в Краснодаре.

Проект по организации дополнительного питания школьников действует в регионе уже пятый год. В последние несколько лет расходы по краевой программе легли на муниципалитеты. Районные бюджеты зачастую не справляются с подобной нагрузкой. В результате прибавку к рациону получает половина из тех, кому необходим источник микроэлементов.

Экономить на детском здоровье недопустимо, отметила вице-губернатор Кубани Анна Минькова во время видеоселектора с представителями районных администраций. Например, в Армавире молоко не получают даже ученики младших классов.

«Почему не доложили, что будет принято решение отменить дополнительное питание для всех и оставить для малообеспеченных? Почему принято решение и почему мне об этом неизвестно? Это действительно тяжело дается, молоко для школ сегодня находится в ваших бюджетах. Тем не менее, сегодня мы уже не заставляем давать молоко всем школьникам, но для начальных классов это обязательно», — сказала Анна Минькова.

На совещании также обсудили, как предотвратить детский травматизм. С начала года из-за халатности родителей пострадали больше 700 несовершеннолетних. С наступлением холодов семьям необходимо напомнить о соблюдении правил противопожарной безопасности. Заместитель губернатора поручила провести профилактическую работу с родителями.

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