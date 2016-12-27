Анна Минькова навестила воспитанников детского дома в поселке Афипском

Воспитанники Афипского детского дома с ограниченными возможностями здоровья получили первые новогодние подарки. В декабре их навестила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Она лично пообщалась с каждым больным ребенком и осмотрела условия проживания. В доме установлено специальное оборудование для лечения. Есть результаты. Многие начали разговаривать, научились стоять на ногах. Но главная задача учреждения — найти семью детям.

«У нас неохотно берут в семьи детей с различными формами инвалидности, и тем не менее восемь деток из этого детского дома нашли свою семью. В общем-то, это показатель той огромной работы, которую мы делаем. Важно воссоединить семью. У нас есть дети, которые здесь временно находятся, от которых на какое-то время отказались родители. Отказались в связи со сложной жизненной ситуацией и через год или более длительное время примут ребенка в семью. Нам важно, чтобы за этот год действительно все условия для проживания ребенка соответствовали необходимому уровню», — сказала Анна Минькова.

На сегодняшний день в детском доме живут 18 детей с тяжелыми формами ДЦП и синдромом Дауна. О них заботятся около 30 человек. Это педагоги, психологи, нянечки и медики.

«Дети поступают разные, с разными диагнозами. Детей обследуют, дообследуют, проводят диспансеризацию. Если кому-то необходима медицинская помощь, то дети проходят все обследования в Краснодаре», — рассказала директор Афипского детского дома с дополнительным образованием Оксана Калинченко.

В новом году в учреждении появится еще одно отделение. Туда поступят дети в возрасте до трех лет, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Детей с ограниченными возможностями здоровья воспитывают там до 18 лет, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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