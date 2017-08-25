Анна Минькова: не должно быть такого, что ребенок с насморком приходит в школу

Вице-губернатор края Анна Минькова на селекторном совещании с заместителями глав районов по социальным вопросам обсудила вопрос санитарного контроля в школах.

Заместитель губернатора отметила, что после летнего отдыха нужно внимательнее следить за здоровьем детей. Это касается не только родителей, но и учителей и директоров школ.

«У нас огромная армия детей сейчас пойдет в школы одномоментно. Мы не должны допустить, чтобы у нас появился вирус. Сейчас они все с моря возвращаются, кто-то, может, из Турции прилетит. Энтеровирус развивается мгновенно. Поэтому в первые две недели мы предметно, детально наблюдаем за тем, как они выглядят, есть ли температура. И вообще в течение всего учебного года правила, когда ребенок с насморком приходит в школу, не должно быть. Ребенок должен оставаться дома», — отметила Минькова.

На селекторном совещании вице-губернатор говорила и о работе пищеблоков. В каждой школе Кубани обеды либо готовят сами, либо приобретают у комбинатов питания. При этом Анна Минькова подчеркнула, что все продукты должны быть преимущественно местного производства.

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