Анна Минькова поручила устранить недостатки при создании безбарьерной среды

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова 15 марта поручила устранить недостатки при реализации мероприятий по формированию безбарьерной среды.

Об этом она заявила на совете по делам инвалидов при губернаторе. Минькова и члены совета посетили Краснодарский социально-производственный комплекс Всероссийского общества слепых.

Это единственное в крае предприятие, где работают инвалиды по зрению. Они производят изделия хозяйственно-бытового назначения: прищепки, крышки, щетки. Гендиректор предприятия Александр Шабалин рассказал, что за последние годы объем производства не снижается, в прошлом году он увеличился почти на 20%. Численность сотрудников остается стабильной и составляет 125 человек. Из них 80% — это инвалиды по зрению.

Вице-губернатор осмотрела производственные помещения, пообщалась с рабочими. Сотрудники отметили, что рабочий процесс организован хорошо, зарплату выплачивают вовремя.

Однако персонал обозначил вопрос транспортной доступности. По словам работников предприятия, не весь муниципальный транспорт оснащен системой «Говорящий город». Система позволяет объявлять в салоне остановки и транслировать предупреждение о подъезжающем транспорте. Тактильная плитка, которая должна помогать передвигаться в нужном направлении, не везде уложена правильно. Это дезориентирует слепого человека.

На совещании продолжили обсуждение этих проблем. Замглавы края отметила, что необходимо внимательно относиться к проблемам инвалидов.

«Нужно начинать работу с создания элементарных условий для людей с особенностями здоровья. Без этого невозможно говорить об их интеграции в общество и социализации», — подчеркнула она.

Исполняющий обязанности министра труда и социального развития края Сергей Белопольский пояснил, что финансирование из федерального бюджета программы «Доступная среда» было уменьшено. Несмотря на это, в 2016 году обеспечили доступность для инвалидов 37 социальных объектов здравоохранения, образования, соцзащиты, культуры вместо 25 запланированных. Всего приобрели более 1 тыс. технических средств реабилитации, спортивных тренажеров. Однако, некоторые вопросы решены не полностью.

«Только 30% объектов транспортной инфраструктуры края признали доступными для инвалидов. Это остановки, пешеходные переходы, тротуары, парковки. Технология укладки тактильной плитки нарушается строителями. Часть работы по устранению недостатков уже провели, продолжим ликвидировать нарушения за счет подрядчика», — уточнил и. о. министра.

Затем участники совещания обсудили проблему доступности транспорта. Ситуацию прокомментировал замдиректора городского департамента транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды Тимур Кушхов. По его словам, сейчас системой «Говорящий город» обеспечено 80% муниципального транспорта. Планируется, что к 2020 году этот показатель составит 100%.

«Система работает во всех трамваях. Остается решить вопрос по ее функционированию в троллейбусах. Зафиксированы жалобы на то, что автобусы не оснащены системой «Говорящий город», но это касается 98 машин, переданных Краснодару после Олимпиады-2014. В них система была запрограммирована на Сочи. Сейчас программу меняем», — добавил Кушхов.

Минькова поручила в ближайшее время решить проблему с перенастройкой системы в городских автобусах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Источник