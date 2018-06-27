Анна Минькова посетила две школы и детский сад в Краснодаре

27 июня в 20:20

В Краснодаре больше 1,5 тыс. детей отправятся в новом учебном году в современную школу. Ее возвели в жилом микрорайоне по улице героя Яцкова.

Учебное заведение посетила заместитель губернатора Анна Минькова. Она отметила, что это уникальный для города проект. Это первая школа в краевой столице, которую возвел застройщик на собственные средства. Учреждение должен будет выкупить муниципалитет.

В здании три этажа, десятки учебных кабинетов. Территория внутри и снаружи оборудована системой видеонаблюдения. В классах — интерактивные доски, есть актовый зал почти на 600 мест. Педагогический состав практически полностью укомплектован. Предусмотрены читальный зал, библиотека и книгохранилище. По словам Анны Миньковой, уже сегодня необходимо задуматься о дополнительных профильных занятиях в школе.

«Сделать здесь лаборатории, кабинет роботехники, то, что сегодня чрезвычайно актуально. Нам нужно перенастраивать школу под профили, нам нужно научиться договариваться с работодателями, которые будут не просто вкладывать деньги в школу, а создавать здесь проекты. Так называемые маленькие школьные проектные офисы», — считает Минькова.

Во дворе современной школы расположился стадион с натуральным покрытием, теннисным кортом и спортзал с тренажерами. Всего в Краснодаре в этом году будет построено порядка восьми школ и детских садов. Например, по федеральной программе «Жилище» у гимназии № 23 на улице Бакинской появится новый корпус на 400 мест со своими спортзалом, пищеблоком и переходной галереей из главного корпуса.

«На самом участке, где сегодня стройка, были обременения по газопроводу. Когда привязывали эту школу, не учитывали. Мы отработали со всеми ресурсниками и выполнили работы по выносу сетей самостоятельно, не потратили ни копейки денег», — отметил глава Краснодара Евгений Первышов.

Для дошкольников до конца года появится 700 дополнительных мест. Двухэтажное здание в микрорайоне Солнечном уже построено. Оно рассчитано на 200 мест. До сих пор учреждение не ввели в эксплуатацию. Анна Минькова потребовала как можно скорее исправить ситуацию и открыть детский сад в кратчайшие сроки.

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