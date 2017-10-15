Анна Минькова проинспектировала ход строительства детсада в Лазаревском районе Сочи

Дошкольное учебное заведение возводят в курортном микрорайоне Лоо по поручению президента РФ Владимира Путина.

Совместно с исполняющим обязанности министра образования, науки и молодежной политики края Константином Федоренко заместитель главы региона Анна Минькова проконтролировала темпы строительства.

Здание готово уже на 85%. К концу декабря строительно-монтажные работы будут завершены.

Как подчеркнула вице-губернатор, детский сад расчитан на 210 мест и поможет разгрузить очередь в Лазаревском районе Большого Сочи. Стройка ведется за счет средств краевого бюджета на условиях софинансирования с муниципалитетом. Новый детский сад обойдется почти в 200 млн рублей.

Дошкольное учреждение начали возводить в 2016 году по поручению Владимира Путина. В 2015 году к главе государства обратилась жительница Сочи с просьбой построить новый детский сад, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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