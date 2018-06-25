Анна Минькова провела заседание комиссии по делам несовершеннолетних

Все социальные службы должны перейти на усиленный режим работы на время летних каникул. Такое поручение дала вице-губернатор Кубани Анна Минькова во время краевой комиссии по делам несовершеннолетних.

В заседании приняли участие представители краевых ведомств и министерств, а также заместители глав районов, они вышли на видеосвязь с Краснодаром. Основная тема совещания — детская преступность. Все структуры должны организовать работу так, чтобы легко решать трудные ситуации и предотвращать подростковые правонарушения. Также Анна Минькова отметила: школьники должны быть заняты в секциях и кружках, чтобы энергия шла в правильное русло. И в этом должны помочь учебные заведения.

«Школа свою функцию по дополнительному образованию должна выполнять. У нас спортзалы абсолютно во всех школах закрываются в 21:00. Мы это регулярно проверяем. Это к вопросу о том, чем должны заниматься дети. В любой случае речь идет о том, что ребенок должен быть занят чем-то, кроме безделья», — сказала Анна Минькова.

Еще одной темой стала пропаганда здорового образа жизни среди подростков. Детям надо объяснять вред наркотиков, табака и алкоголя. Вместе с тем школы должны следить и за психологическим состоянием подростков. Только в этом году в крае с детьми и родителями специалисты провели около 800 профилактических бесед. Как подчеркнула Анна Минькова, в каждом образовательном учреждении региона, даже в маленьких поселках, должен появиться школьный психолог.

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