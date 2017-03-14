Анна Минькова проверила работу медицинских учреждений Кореновска

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова 14 марта посетила в Кореновске Центральную районную больницу и Центр общей врачебной практики.

Ранее на месте центра находилась поликлиника при сахарном заводе. Здание было построено в 1953 году и требовало обновления. В 2016 году его закрыли на капитальный ремонт. А 1 февраля учреждение открыли для пациентов. Деньги на ремонт выделили из краевого бюджета. Общая стоимость проекта составила 9,8 млн рублей.

Сейчас там принимают терапевт, педиатр и стоматолог. В центре действует дневной стационар, физиотерапевтический и процедурный кабинеты. Отделения для взрослых и детей разделены. Отдельный блок сделан для приема и лечения детей с инфекционными заболеваниями — это противодействует заражению других пациентов.

Минькова пообщалась с сотрудниками и пациентами учреждения, оценила кабинеты и отметила краткие сроки реконструкции здания.

Затем она посетила Кореновскую ЦРБ. Там вице-губернатор осмотрела хирургический корпус и дневной стационар.

Минькова отметила ветхое состояние детского отделения. По ее словам, это непозволительно. Вице-губернатор поручила главе района Сергею Голобородько и главному врачу больницы Николаю Вахрушеву навести порядок в отделении, а также заменить необходимый медицинский и бытовой инвентарь в ближайшее время.

Во время обхода отметили, что в медицинских учреждениях Кореновского района не хватает специалистов.

«Кадровая неукомплектованность в муниципалитете составляет 50%. Это очень слабо и странно, потому что район показывает хорошие результаты во многих сферах. Поэтому первоочередная задача — обеспечить больницы и ВОПы профессиональными врачами», — сказала Минькова.

Она добавила, что нужно продолжать политику социальной поддержки молодых специалистов. По ее словам, хорошо себя зарекомендовала программа «Земский доктор», которая позволила частично решить кадровый вопрос в сельской местности.

«Такая же программа нужна, чтобы закрыть кадровый вопрос в городских больницах. И сейчас она разрабатывается. На поддержку молодых специалистов планируют выделить около 200 млн рублей. Важно привлекать медиков из других регионов, а не перетягивать их из соседних районов», — цитирует Минькову пресс-служба администрации Краснодарского края.

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