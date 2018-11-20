Анна Нетребко посетила в Краснодаре цирк и Музыкальный театр

Об этом оперная певица рассказала в своем Instagram.

Анна Нетребко приехала в Краснодар и выложила фотографии семейного застолья в свой профиль в Instagram.

Также вместе с сыном она посетила Краснодарский музыкальный театр и цирк.

Анна Нетребко — уроженка Краснодара, одна из самых востребованных оперных певиц в мире. Ее дебют на сцене Большого состоялся в 2016 году в опере Джакомо Пуччини «Манон Леско». Певица начала сотрудничать с Метрополитен-опера в 2002 году, когда она сыграла роль Наташи в опере Прокофьева «Война и мир». Ныне в репертуаре певицы на сцене Метрополитен-опера — главные женские партии в операх Доницетти, Чайковского, Верди.

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Краснодарское застолье🍷🎂🍠🥩🍖🍗🍕🥗🍅🥦🍇 Salut!

Публикация от @ anna_netrebko_yusi_tiago 19 Ноя 2018 в 12:06 PST

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