Анна Нетребко посетила в Краснодаре цирк и Музыкальный театр

Об этом оперная певица рассказала в своем Instagram.
Анна Нетребко приехала в Краснодар и выложила фотографии семейного застолья в свой профиль в Instagram.
Также вместе с сыном она посетила Краснодарский музыкальный театр и цирк.
Анна Нетребко — уроженка Краснодара, одна из самых востребованных оперных певиц в мире. Ее дебют на сцене Большого состоялся в 2016 году в опере Джакомо Пуччини «Манон Леско». Певица начала сотрудничать с Метрополитен-опера в 2002 году, когда она сыграла роль Наташи в опере Прокофьева «Война и мир». Ныне в репертуаре певицы на сцене Метрополитен-опера — главные женские партии в операх Доницетти, Чайковского, Верди.
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Краснодарское застолье🍷🎂🍠🥩🍖🍗🍕🥗🍅🥦🍇 Salut!
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