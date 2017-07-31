Анна Нетребко возглавила рейтинг высокооплачиваемых российских музыкантов

По данным журнала Forbes, российская оперная певица заработала за год 7,5 млн долларов.

На втором месте оказался певец Филипп Киркоров с доходом 7,4 млн долларов. Третью строчку занимает рэп-исполнитель Тимати. За год он заработал 6,6 млн долларов.

В топ-10 вошли Дима Билан, Григорий Лепс, группа «Би-2», Сергей Шнуров, Земфира, Николай Басков и Егор Крид, сообщается на сайте журнала.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», оперная певица Анна Нетребко в июле заняла девятую строчку в рейтинге российских знаменитостей Forbes.

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