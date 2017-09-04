Анна Нетребко выпустила первый совместный альбом с мужем

Пластинка под названием Romanza вышла 1 сентября.

На диске представлены 18 сольных песен и дуэтов о любви, которые композитор и продюсер Игорь Крутой написал специально для Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова. Для певицы это не только первый совместный с мужем альбом, но и первый опыт исполнения неклассического репертуара.

Впервые будущие супруги выступили на одной сцене в марте 2014 года, а после бракосочетания в 2015-м они поют вдвоем по всему миру — и на концертах, и на оперной сцене, сообщается на официальном сайте певицы.

Послушать альбом Romanza можно здесь.

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