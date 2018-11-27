Анна Нетребко выступила с концертом в Большом театре в Москве

Оперные исполнители Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов 26 ноября дали первый сольный концерт на Исторической сцене Большого театра России.

Послушать сопрано и тенора собрался полный зал, билеты закончились у официального продавца еще за неделю до события.

«Спасибо вам большое за такой теплый прием. Очень волнительно всегда петь в этих стенах, хотя они уже почти стали нам родными [в 2016 году Нетребко и Эйвазов исполнили главные роли в постановке ГАБТ «Манон Леско»]», — обратился к публике Юсиф Эйвазов.

Нетребко и Эйвазов привезли в Москву программу Verdi Gala, в которую вошли арии, дуэты и квартеты из опер «Отелло», «Аида», «Трубадур», «Дон Карлос», «Риголетто», «Сила судьбы» и «Луиза Миллер».

«Чтобы по-настоящему передать настроение музыки Верди и эту атмосферу, Анна и Юсиф приняли решение пригласить итальянского маэстро Микеланджело Мацца. Все решения по программе и артистам принимали непосредственно они», — сказал организатор концерта, продюсер, учредитель продюсерской компании Berin Iglesias Art Максим Берин.

Мацца встал за пульт Большого симфонического оркестра имени Чайковского. С Нетребко и Эйвазовым классические шедевры исполнили меццо-сопрано Долора Заджик и Светлана Шилова, баритон Эльчин Азизов, бас-баритон Николай Казанский и бас Владимир Комович, а также Государственный академический русский хор имени Свешникова.

Часть средств организаторы передали фонду «Арифметика добра». Как сообщил его основатель Роман Авдеев, эти деньги пойдут на поддержку и адаптацию детей-сирот, сообщает ТАСС.

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