Ансамблю Александрова исполнилось 90 лет

За 90 лет Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова исполнил более 2 тыс. произведений и заслужил множество наград.

Днем рождения музыкального коллектива считается 12 октября 1928 года, когда состоялось первое концертное выступление в Центральном доме Красной Армии. Одним из организаторов и первым музыкальным руководителем ансамбля стал хормейстер и дирижер, композитор, профессор Московской консерватории Александр Александров.

Коллектив награжден орденом Красного Знамени. Имя Александрова ансамбль получил в июле 1946 года, после смерти художественного руководителя, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в декабре 2016 года большая часть ансамбля во главе с руководителем генерал-лейтенантом Валерием Халиловым отправилась в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом военнослужащих. Утром 25 декабря при взлете из аэропорта Адлер самолет Ту-154 после вылета из Сочи потерпел крушение. На его борту находились 64 участника ансамбля имени Александрова и художественный руководитель коллектива Валерий Халилов, а также журналисты и доктор Лиза.

Для того чтобы восстановить ансамбль, создали специальную комиссию, которая занялась прослушиванием артистов со всей страны. Коллектив заново собрали менее чем через два месяца. В обновленный состав ансамбля имени Александрова вошел краснодарский артист.

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