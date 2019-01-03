Античную усадьбу под Керчью могут включить в «Золотое кольцо Боспорского царства»» /> .overlay_banner {display:none; position:fixed; z-index:1002; opacity:0.5; filter:alpha(opacity=50); top:0; right:0; left:0; bottom:0; background:#000; } .popup_banner {display:none; position:fixed; /*border:3px solid #999; background:#fff;*/ height:100%; width: 100%; z-index:1003; /*border-radius:10px; padding:30px; padding-left: 0px;*/ top: 0%;} .close_banner {display:block; width:132px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; right:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .time_banner {display:none; width:202px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; left:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .open_popup_banner {text-decoration:underline; color:#00aeef; cursor:pointer; } .open_popup_banner:hover {text-decoration:none; } Новости Телеканал Видео Кубанотека Тесты Фото Прямой эфир Toggle navigation Новости Телеканал Видео Фото Тесты ТОП+ Ключевые темы: Новый год — 2019 Разгул стихии в Туапсе и Сочи Марафон «Край Добра» Дело за малым (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: «R-A-327716-1», renderTo: «yandex_rtb_R-A-327716-1», async: true }); }); t = d.getElementsByTagName(«script»)[0]; s = d.createElement(«script»); s.type = «text/javascript»; s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»); Античную усадьбу под Керчью могут включить в «Золотое кольцо Боспорского царства»

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Древнегреческое поселение в районе Керчи предварительно датируется IV-III вв до нашей эры и относится к периоду расцвета Боспорского царства.

Ученые-археологи Института археологии РАН обнаружили его осенью 2018 года. Поселение под названием Манитра занимало площадь около 5 тыс. кв. м. Оно состоит из жилой зоны усадебного типа и хозяйственной зоны, представленной загонами для скота и хозяйственными ямами. Также рядом обнаружили некрополь, который не был разграблен.

«Античное наследие востребовано, о нем хотят узнать туристы. Обнаруженная усадьба могла бы стать частью маршрута «Золотое кольцо Боспорского царства». И Манитра станет, безусловно, одним из самых интересных объектов как для работы археологов, так и для посещения туристами, потому что таких объектов нет на территории Причерноморья», — сказал гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

По его словам, ученые думают, что усадьба принадлежала династии царей Боспора. На это указывают архитектурные постройки и другие находки. Уникальность для археологов еще и в том, что она относится к периоду активной торговли Боспора Киммерийского с древней Грецией. На этот счет сохранились декреты, где Афины выражают благодарность боспорским царям за поставки хлеба в нелегкий для античных афинян период, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Москве подписали соглашение о реализации проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». Проект включили в приоритетные турмаршруты РФ. Вениамин Кондратьев представил тур, посвященный истории Боспора, на форуме сотрудничества Казахстана и России. 

В России стартовали продажи туров по «Золотому кольцу Боспорского царства».

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