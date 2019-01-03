Древнегреческое поселение в районе Керчи предварительно датируется IV-III вв до нашей эры и относится к периоду расцвета Боспорского царства.

Ученые-археологи Института археологии РАН обнаружили его осенью 2018 года. Поселение под названием Манитра занимало площадь около 5 тыс. кв. м. Оно состоит из жилой зоны усадебного типа и хозяйственной зоны, представленной загонами для скота и хозяйственными ямами. Также рядом обнаружили некрополь, который не был разграблен.

«Античное наследие востребовано, о нем хотят узнать туристы. Обнаруженная усадьба могла бы стать частью маршрута «Золотое кольцо Боспорского царства». И Манитра станет, безусловно, одним из самых интересных объектов как для работы археологов, так и для посещения туристами, потому что таких объектов нет на территории Причерноморья», — сказал гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

По его словам, ученые думают, что усадьба принадлежала династии царей Боспора. На это указывают архитектурные постройки и другие находки. Уникальность для археологов еще и в том, что она относится к периоду активной торговли Боспора Киммерийского с древней Грецией. На этот счет сохранились декреты, где Афины выражают благодарность боспорским царям за поставки хлеба в нелегкий для античных афинян период, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Москве подписали соглашение о реализации проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». Проект включили в приоритетные турмаршруты РФ. Вениамин Кондратьев представил тур, посвященный истории Боспора, на форуме сотрудничества Казахстана и России.

В России стартовали продажи туров по «Золотому кольцу Боспорского царства».

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